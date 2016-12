Eldsjela brenn for musikk

Anders Jørgen Gjerde er årets eldsjel i Norddal kommune.

KULTUR: – Dette er stort, sa Anders Jørgen til Storfjordnytt like etter at han hadde fått prisen i samband med julekonserten i Sylte kyrkje på søndag.

– Men det er mange å dele prisen med. Eg kan jo eigentleg vere glad for at eg får halde på med dette, at vi har eit kulturliv og eit korps å drive på med. Det er ikkje alle stader som har det, sa han, heller smålåte.

I grunngjevinga for pristildelinga i år står det mellom anna at prisen går til ein person «som i mange år har stått på for kulturlivet og det frivillige arbeidet i Norddal kommune. Personen er lett å be, seier aldri nei og er eit utprega ja-menneske.»

Vidare viser juryen til at Anders Jørgen har dirigert Valldal skulekorps i over tretti år, og at det er innsatsen hans som er hovudgrunnen til at korpset framleis eksisterer.

«Han er svært engasjert i det som skjer i kommunen, og er lett å be, spesielt ved arrangement som har med kultur å gjere», heiter det vidare i grunngjevinga for prisen.

Ordførar Arne Sandnes, som delte ut prisen på vegner av kommunen, understreka kor viktig det frivillige arbeidet er for samfunnet.

– For kvart fjerde årsverk i kommunen vår, utgjer eitt årsverk frivillig innsats. Eldsjelprisen skal synleggjere eigenverdien og samfunnsverdien i det frivillige arbeidet, og det er kjekt å få dele ut denne prisen, sa ordføraren før han avslørte namnet på årets vinnar

I juryen for prisen i år har desse sete: Karianne Vikene, Arild Nærø, Kåre Hjelle, Ann Kristin Godø Hoel og Eivind Rønneberg (som vara for Gunnvor Helle Hole). Prisen er ein sjekk på 8000 kroner og eit diplom.