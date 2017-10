Forurensning fra cruiseskip – nye miljøtiltak

Det over tid vært et betydelig fokus på miljøforurensning i fjordene våre. Spesielt har fokus vært på verdensarvfjordene. Regjeringa ønsker å stramme inn regelverket for utslipp fra cruiseskip. Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til en slik ny forskrift. I den forbindelse hadde Stranda Hamnevesen KF og Aurland Hamnevesen KF bedt om et felles møte med Sjøfartsdirektoratet. Ordførerne deltok også. Møtet ble avholdt i Haugesund tirsdag 3. oktober.

«Delegasjonen» ble ledet av undertegnede (Olav Bratland, styreleder i Stranda Hamnevesen KF) og bestod videre av ordfører i Stranda Jan Ove Tryggestad, hamnesjef Rita Berstad Maraak, ordfører/styreleder Noralv Distad, Aurland kommune og hamnesjef John Erik Johnsen, Aururland kommune.

For oss er det viktig å påvirke prosessen slik at sluttresultatet blir best mulig. Det var et godt og konstruktivt møte, hvor vi understreket følgende:

• Vi mener at cruiseturisme er svært viktig for fremtidig verdiskaping og attraktive arbeidsplasser. Denne næringen gir store positive ringvirkninger – ikke bare for lokalsamfunnene, men for store deler av landet. En må derfor finne en god balanse der både miljø, sikkerhet og næringsutvikling blir tatt vare på.

• Vi er enige i at dette må gjøres på en bærekraftig måte. Men vi mener at miljøkrav som blir planlagt må gjelde for hele landet og alle norske havner – ikke bare Verdensarvfjordene. Det vil gi den største miljøeffekten og en vil unngå uheldig konkurransevridning mellom ulike destinasjoner.

• Vi er positive til fornuftige og kloke reguleringer som er basert på fakta. Når en har fakta, kan en skaffe seg «verktøy» for å gjøre de riktige tiltaka. Det må brukes nødvendig tid for å forankre slike miljøtiltak med destinasjonene, lokalsamfunnene og aktørene for å få en bærekraftig og verdiskapende utvikling.

Sjøfartsdirektoratet vil nå kjøre en åpen prosess hvor alle interesser får mulighet til å gi innspill. De er nå inne i en fase hvor de samler inn informasjon og synspunkter. Derfor kom møtet vårt på et helt riktig tidspunkt, og vi håper at våre synspunkt blir vektlagt. Men vi kommer til å følge denne saken nøye, og vi er innstilt på nye møter med de politiske miljøene for å få gjennomslag for vårt syn. Det gleder oss at flere og flere nå synes å støtte de tankene som vi forsøker å fremme i denne saken.

Olav Bratland

styreleder i Stranda Hamnevesen KF + «delegasjonsleder» for dette møtet