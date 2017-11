Stordal får ny barnehage

Det var ein stor dag for Stordal, Barnas kommune, då kommunestyret vedtok bygging av ny barnehage i Andersrøbbane/Grigåsrøbbane på Midtbust. Barnehagen er planlagt som ein fleksibel treavdelingsbarnehage for 48 born, det seier ordførar Eva Hove i ei pressemelding. Mot ei røyst vedtok kommunestyret å realisere prosjektet innanfor ei kostnadsramme på 26 millionar kroner. Kommunen går no til kontraktsavklaringar med Christie Opsahl, som har signalisert at dei er klare til å setje i gong.

Noverande barnehagebygg er nedslite og tungvindt å drifte i og med at avdelingane er fordelt på fleire bygg. Det har vore ein lang og møysommeleg prosess frå kommunen sette ned ei prosjektgruppe i 2011 og fram til vedtak no vart gjort. Det har vore omvegar undervegs, men til sjuande og sist viste stordalssamfunnet fram ein av sine beste kvalitetar, nemleg evne til å konsolidere og trekkje i lag.

Det nye barnehagebygget har fått ei arkitektonisk fin utforming og er fint tilpassa terreng og omgjevnader elles. Busengdal Transport er allereie i gang med å opparbeide veg og gangveg til det nye bustadfeltet og den nye barnehagen.

Meir om debatten i kommunestyret kjem i neste utgåve av Storfjordnytt.